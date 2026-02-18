Constituida la ponencia de la derogación de la ley de memoria democrática - PARLAMENT

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ponencia de la proposición de ley de derogación de la ley de memoria y reconocimiento democrático ha quedado constituida este miércoles en el seno de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament.

Según ha informado la Cámara, forman parte de la ponencia los diputados Cristina Gil y Rafel Nadal (PP), Omar Lamin (PSIB), Sergio Rodríguez (Vox), Maria Ramon (MÉS per Mallorca) y Llorenç Córdoba (Grupo Mixto). El coordinador de la ponencia es Rafael Nadal.

La Mesa ha calificado un total de nueve enmiendas parciales al articulado, cinco de las cuales son del Grupo Mixto y otras cuatro del PSIB.

Comienza así la tramitación parlamentaria. Tras la ponencia, tendrá lugar el debate en comisión y finalmente en sesión plenaria.