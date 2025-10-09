Constituido el pleno del órgano asesor en educación de personas adultas de Baleares

Constitución del pleno del Consejo de Educación y Formación Permanente de Personas Adultas de Baleares. - CAIB

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha constituido este jueves el pleno del Consejo de Educación y Formación Permanente de Personas Adultas de Baleares (CEiFPA).

Este órgano, adscrito a la Conselleria, tiene como principal objetivo asesorar, proponer y hacer seguimiento de las políticas públicas relacionadas con la educación y la formación de personas adultas.

El Consejo, ha informado Educación en un comunicado, responde a la necesidad de disponer de un espacio estable de participación y coordinación entre los diferentes agentes implicados en este ámbito educativo.

Entre las funciones del pleno destacan la propuesta de elaboración de estudios e informes, la aprobación del reglamento de funcionamiento interno o la elección y constitución de la Comisión Permanente y de las comisiones de trabajo.

También la valoración del Plan Estratégico para la Educación Permanente de Personas Adultas, la aprobación de un informe anual sobre el estado de esta formación y la emisión de informes y recomendaciones sobre normativas y proyectos que afecten a este colectivo.