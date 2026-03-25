Constituyen la Comisión para la lucha contra el estigma asociado a los problemas de salud mental. - CAIB

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha presidido este miércoles el acto de creación de la Comisión para la lucha contra el estigma asociado a los problemas de salud mental de Baleares, con la que se refuerza la gobernanza de la salud mental y se da una respuesta pública más coordinada y más eficiente.

Se trata de un órgano colegiado adscrito a la Conselleria de Salud que supone un paso adelante en la consolidación de una estructura estable, transversal e interdisciplinaria en la lucha contra el estigma.

La constitución de esta comisión --con un reconocimiento jurídico, funciones definidas, composición estable y mecanismos de funcionamiento y seguimiento-- permite ir más allá de la voluntariedad del grupo de lucha contra el estigma existente que se puso en marcha en 2019.

Ahora, este nuevo órgano de carácter consultivo de participación, coordinación y asesoramiento en la lucha contra el estigma asociado a las enfermedades mentales -que todavía afecta a muchas personas y está presente en nuestra sociedad- garantiza continuidad, solidez y un marco de funcionamiento claro y estable.

La comisión funciona en pleno y en grupos de trabajos que se pueden crear a efectos de estudiar los diferentes asuntos que se le sometan.

La comisión está formada por profesionales especializados y con experiencia de intervención en el ámbito de la salud mental de la Dirección General de Salud Mental, del Servicio de Salud, de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, de la Conselleria de Educación y Universidades, del Instituto Balear de la Mujer, de los Consells insulares, de la FELIB y del Ayuntamiento de Palma.

Además, participan entidades y asociaciones de salud mental que aportan la mirada en primera persona de quien convive con un problema de salud mental y su entorno.

Su presencia es esencial para incorporar la experiencia vivida, garantizar que las políticas y actuaciones respondan a las necesidades reales y avanzar hacia un modelo más participativo, respetuoso y centrado en las personas.

Esta comisión y su estructura consolida un modelo de actuación que garantiza la alineación entre servicios sanitarios, servicios sociales, ámbito educativo, administraciones locales y entidades especializadas, asegurando una mirada integral y transversal, imprescindible para abordar el estigma como un fenómeno social, cultural y estructural, ante una forma de violencia social y estructural que hay que erradicar mediante acciones coordinadas.

Entre las funciones de la Comisión está la de proponer la elaboración de estudios e investigaciones para conocer la situación en relación con el impacto del estigma y las medidas para disminuirlo, y analizar la información obtenida para colaborar en el diseño de las medidas de actuación.

Otras funciones de la Comisión son asesorar en el diseño de acciones y campañas; promover actividades formativas y de sensibilización; responder a demandas de otras entidades, y elaborar informes y memorias de evaluación.