Constituyen el Observatorio para la Productividad y contra el absentismo con representación de patronales y sindicatos. - FEHM

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de patronales y sindicatos han constituido este lunes el Observatorio de Baleares para la Productividad y Contra el Absentismo, que nace fruto del Convenio Colectivo de Hostelería del archipiélago.

Según han informado en nota de prensa, el acto de constitución ha tenido lugar en la sede del despacho Cuatrecasas con la participación de representantes de UGT-FeSMC, FEHM, Fehif, Ashome, Abone y la Asociación Mallorquina de Cafeterías, Restaurantes y Bares (CAEB Restauración), la Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes (PIME Menorca) y la Asociación Bares, Restaurantes y Cafeterías de Ibiza y Formentera (integrada en Pimef).

El órgano ha quedado conformado de forma paritaria y con representación de todas las islas por cinco representantes sindicales y cinco representantes de las diferentes patronales.

La misión principal del Observatorio es reducir el absentismo y mejorar la productividad en las empresas que se rigen por el convenio además de mejorar indirectamente las condiciones laborales y los entornos de trabajo.

Para ello, el Observatorio se reunirá cuatrimestralmente y realizará análisis de datos sobre los que basará propuestas, estudios e informes, campañas de sensibilización y ofrecerá asesoramiento para contribuir y ayudar a dar cumplimiento a los objetivos.

El Observatorio contará con el apoyo de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social a través de la Dirección General competente, según se acordó el pasado 23 de julio con la firma de los Acuerdos Tripartitos vinculados al Convenio Colectivo, con apoyo económico para poder habilitar asesorías y consultorías de absentismo, conciliación e igualdad.

Todos los participantes han reconocido que se abre una oportunidad para que, de forma consensuada y cooperativa, se logre mejorar la productividad laboral, reducir el absentismo y avanzar en conciliación.

Los representantes han manifestado su voluntad de que este nuevo organismo sea un instrumento útil y contribuya a trabajar, durante la vigencia de este convenio, para sentar las bases de los futuros acuerdos respecto a estas materias del próximo.