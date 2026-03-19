Los constructores ven "buena predisposición" del Govern para ayudar al sector a paliar el impacto económico de la guerra

El Govern con representantes del sector de la construcción - CAIB

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, Climent Oliver, ha destacado la "buena predisposición" del Govern para ayudar al sector ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, por ejemplo, incorporando la revisión de precios en todas las licitaciones de obra pública.

Así lo ha subrayado Oliver en declaraciones a los medios después de reunirse con el conseller de Economía, Hacienda e innovación, Antoni Costa; el de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; y de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, para analizar el impacto económico de la guerra en Irán.

En el sector de la construcción, ha apuntado, se notan "tímidamente" las subidas de precios, aunque de cara al próximo mes ya habrá subidas "muy significativas" que son "preocupantes".

La principal petición de este sector es incorporar la revisión de precios en todas las licitaciones de obra pública ya que "da una tranquilidad absoluta a las empresa constructora". "Hay buenas sensaciones", ha afirmado.

Por parte del sector ha acudido también la gerente de la Asociación de Industrias Fabricantes de Materiales de Construcción de Baleares (Construïm), Sandra Mayrata.