Fallece un hombre en una quema de rastrojos que provoca un incendio forestal en Escorca

Incendio iniciado en la zona de es Gorg Blau en Escorca.- CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este martes mientras llevaba a cabo una quema de rastrojos que ha derivado en un pequeño incendio forestal en la zona de es Gorg Blau, en el término municipal de Escorca.

El incidente habría comenzado con un fuego que se ha declarado alrededor de las 12.50 horas con un índice de gravedad 0, puesto que la quema agrícola había afectado a zona forestal, según han informado Bomberos de Mallorca, el Ibanat y la Conselleria de Presidencia.

Se trataba de una quema controlada que se había notificado al Govern y hasta allí se han desplazado efectivos de los parques Bomberos de Mallorca de Sóller e Inca, junto con el Ibanat que ha asumido la dirección de la extinción.

Los efectivos han intervenido en las tareas para apagar las llamas que se habían descontrolado y han permanecido en la zona, ya que inicialmente no podían localizar a la persona responsable de la quema pero sí hallaron su vehículo y un perro.

Tras iniciar el dispositivo de búsqueda, se ha localizado el cadáver del hombre con quemaduras aunque todavía se desconoce si el incendio ha sido la causa de la muerte.

Finalmente, a las 14.05 horas se ha dado por controlado el incendio y a las 16.30 horas ha quedado extinguido definitivamente, tras afectar a 1,2 hectáreas de matojos.