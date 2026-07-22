Convocan una concentración frente a Cort ante las "trabas" al 'sopar a la llesca'

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Brunzint ha convocado este miércoles una concentración en la plaza de Cort por las "trabas" del Ayuntamiento de Palma al 'sopar a la llesca' promovido por la misma entidad en ese lugar y que no ha recibido autorización.

De esta manera, se pretende señalar la actuación del Consistorio frente a este tipo de iniciativas populares para "disfrutar de los espacios públicos turistificados", según ha indicado Brunzint en una publicación en su cuenta de Instagram.

Durante el mes de julio, la entidad ha organizado diferentes 'sopars a la llesca' que han rotado por las diferentes plazas del centro de Palma pero para la de este miércoles el Ayuntamiento de Palma ha denegado el permiso al alegar el elevado número de eventos celebrados en este espacio a lo largo del año.

Pese a la falta permiso institucional, han invitado a la gente a traer a la protesta su 'pamboli', 'tupper' o cesta para "no-cenar en la plaza de Cort", han ironizado. Eso sí, han puntualizado que este miércoles no habrá sillas, ni mesas "gracias al Ayuntamiento".

"Bien cerca habrá turistas, que sí que tienen terrazas y sillas a disposición. Parece que es un buen lugar para cenar, siempre y cuando pagues un dineral. Ven y defiende tu derecho a cenar en la plaza, sea cual sea porque las plazas son de los residentes, no de los turistas", han reivindicado.

Preguntada por este asunto en rueda prensa, la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha sostenido que al colectivo se le propusieron celebrar el evento en otros espacios pero fueron rechazados.