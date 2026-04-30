Convocan una concentración el 7 de mayo por la "dignificación" del sector de las 'escoletes' externalizadas

Archivo - Reivindicaciones de las trabajadoras de 'escoletes' en la manifestación del 1 de mayo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de educadores han convocado una concentración el día 7 de mayo para denunciar la situación de los trabajadores de las 'escoletes' y defender la "dignificación" del sector.

Según han informado CCOO, UGT Enseñanza y STEI en un comunicado, esta convocatoria, en el marco de una huelga prevista para el mismo día, tendrá lugar a las 18.00 horas en la plaza de España de Palma, en Vara de Rey en Eivissa y en la plaza de Borne en Ciutadella.

Así, los sindicatos han anulado la convocatoria prevista para el 11 de mayo para hacerla coincidir con la jornada de huelga. De esta forma, la nueva cita se añade a las movilizaciones que ya han tenido lugar en Mallorca los días 27 de abril de 2025 y 4 de mayo de 2026.

En este sentido, han asegurado que se necesita un convenio colectivo autonómico para dar respuesta a las singularidades propias del sector de educadores de niños de 0 a 3 años en Baleares, como la vivienda, las desventajas por la insularidad y el coste de la cesta de la compra.

También han denunciado que en el sector hay trabajadores con diferencias salariales de más de 5.000 euros anuales dependiendo de la gestión del centro y que los trabajadores en centros privados o de gestión indirecta municipal son los que cuentan con las peores condiciones laborales.

Por estos motivos, CCOO, UGT y STEI exigen la negociación inmediata de un convenio autonómico en Baleares, salarios acordes con la tarea educativa de los trabajadores, equiparación del calendario escolar con el resto de etapas educativas y reconocimiento de este periodo como una etapa educativa.

También piden una diferenciación de la jornada lectiva de la no lectiva dentro del horario laboral, la implantación del modelo de la pareja educativa y la mejora de la calidad educativa de todas las etapas de infantil.