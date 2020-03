La cooperativa Campo Mallorquín pide visibilizar el producto local ante la crisis por el COVID-19

PALMA DE MALLORCA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la cooperativa Campo Mallorquín, Miquel Gual, ha hecho un llamamiento este lunes para dar visibilidad al producto local y a los agricultores y ganaderos de Mallorca, ante la alerta sanitaria generada por el COVID-19.

En un comunicado el presidente de la cooperativa ha realizado una reflexión "sobre la necesidad de promover y proteger la producción de la isla".

"En esta situación tan alarmante, garantizar el suministro de productos alimentarios a la población es una prioridad. Nos encontramos que está entrando menos mercancía de la Península y, en cambio, la producción de nuestros agricultores y ganaderos ha quedado parada en los almacenes", han lamentado desde Campo Mallorquín.

Gual ha señalado que en Mallorca "el pánico es más grande" con respecto al suministro de alimentos. "Si de aquí a dos semanas cerraran los puertos, la isla tendría un problema gravísimo", ha asegurado.

"Creo que en este momento todo el mundo debería hacer una reflexión. No podemos vivir sin agricultura y sin industria, estamos obligados a ser autosuficientes", ha expresado.

Por otra parte, Gual ha señalado que es necesario "hacer una campaña para promocionar el consumo del producto local que llegue a todos los mallorquines". "La consellera de Agricultura a día de hoy no me ha llamado. Yo represento en el 85 por ciento del territorio que se siembra en Mallorca y esta señora no ha tenido tiempo de descolgar el teléfono para saber si nos puede ayudar en algo", ha criticado.