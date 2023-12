Córdoba no descarta "arreglar" la situación con los consellers insulares de Sa Unió

FORMENTERA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha asegurado que no descarta que la situación con los consellers insulares de Sa Unió "se pueda arreglar".

En este sentido, ha señalado que una de las posibilidades es "no solicitar más la dimisión de los consellers José Manuel Alcaraz y Verónica Castelló", ya que ha apuntado que "deben hablarlo" y "depende de la respuesta de cada uno".

Córdoba exigió hace semanas sus dimisiones al considerar que fueron quienes provocaron la crisis política en Formentera, al alegar que pretendían llevar a cabo un "asalto al poder".

En declaraciones a los medios de comunicación, el también diputado autonómico por Formentera ha confiado en que la situación actual del equipo de gobierno no sea "insalvable" y ha aseverado que se ha producido "un malentendido muy evidente" y "no entiende cómo no se ha podido solucionar".

También ha insistido en que todas las acusaciones vertidas hacia él "se han desmontado con los hechos", que para el es "lo importante". Además, ha explicado que están "centrados" en los presupuestos y otros asuntos insulares, por lo que espera que el trabajo realizado hasta ahora, "se pueda seguir haciendo".

"Ahora lo único que queda es poner las cosas sobre las cosas y priorizar lo que se debe priorizar", ha puntualizado Córdoba, a lo que ha añadido que se debe hablar de lo sucedido y de las peticiones de dimisión que se hicieron por ambas partes.

El presidente insular ha insistido en que no ha habido "ningún problema" con el Govern, tal como ya afirmó este jueves en el Parlament.

"Me extraña esta actitud del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, que dice que ha recibido una información e igual la ha recibido mal, porque aquí ha habido un malentendido", ha subrayado.

"Igual lo que se debe hacer es aclarar estas acusaciones y cuáles son", ha manifestado Córdoba, quien ha reconocido que no se esperaba la situación provocada, cuando afirmó que se planteaba retirar el apoyo incondicional al Govern. Del mismo modo, ha recalcado en que no ha solicitado ningún sobresueldo en Mallorca.