Córdoba pedirá la devolución completa de las competencias de menores tutelados por el Consell de Formentera al Govern

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sa Unió en el Parlament, Llorenç Córdoba, ha anunciado que solicitará en el pleno del Consell de Formentera la devolución completa de las competencias de menores tutelados al Govern, por el "esfuerzo" económico y humano que debe hacer la institución insular para la acogida de los menores migrantes llegados en patera.

El también conseller insular le ha trasladado esta iniciativa a la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras reunirse este lunes con ella y ha afirmado que esta nueva petición vendría motivada por el rechazo del Ejecutivo a la que anteriormente se tramitó en ese sentido pero con la diferencia de que solo se pedía trasladar la tutela de los menores migrantes.

El parlamentario ha justificado esta moción en la ratio de menores migrantes que debe tutelar Formentera en función de su población. En concreto, ha alegado que la isla debe encargarse del cuidado de 130 menores por cada 10.000 habitantes, cifra que supera a la de Canarias --24,6/10.000 habitantes--, Melilla --22,2-- y Ceuta --63--.

A esto habría que añadir que en Formentera no se dispone de recursos como juzgados, la Policía Nacional o Salvamento Marítimo de manera permanente.

Por estos motivos, la moción que presentará en el Consell de Formentera incluirá otros puntos como solicitar más fondos al Govern, el Gobierno central o la UE para atender a los menores, pedir al Gobierno que negocie con Argelia para evitar la llegada de los migrantes, combatir las mafias o el despliegue de Frontex.

Al mismo tiempo, ha planteado que se estudie la posibilidad de iniciar los trámites para la redistribución de menores desde Formentera a otros lugares, en base a las cifras insulares, o que se establezca un protocolo para la retirada de pateras de las costas de Formentera.

Por otra parte, ha indicado que el acuerdo de investidura con el PP sí ha avanzado en otros aspectos como la licitación de la 'escoleta' de 0-3 años, la actualización de la depuradora o las obras en el Hospital de Formentera.