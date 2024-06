Los coros del Teatre Principal celebrarán este miércoles un concierto de fin de curso con fines solidarios

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los coros del Teatre Principal llevarán a cabo este miércoles el concierto de final de curso con fines solidarios, que tendrá lugar a las 20.00 horas con una entrada de cinco euros que estará destinada a recaudar fondos para el programa de emergencia de Unicef.

En nota de prensa, han detallado que la colaboración se realiza con la Fundación Forteza-Rey y, con ello, se concluye la temporada coral de las cuatro agrupaciones.

El Cor Petitons abrirá el espectáculo, dirigido por Llorenç Bonet, que interpretará piezas como las menorquinas 'Un senyor damunt un ruc' o 'Tuthom Jhama', de Costa. Seguidamente, subirá al escenario el Cor Infantil, a cargo de María Francisca Mir, quien interpretará las canciones 'Far away', de Priezman, o 'I'm gonna sing', de Ryckerghem.

A continuación, el Cor Juvenil, de la mano de Daniel Mulet, cantará 'Why we sing', de Gilpin, entre otras, y cerrará la velada musical el Cor del Teatre Principal, bajo la batuta de Francesc Bonnín, que ofrecerán los temas de la ópera 'Roméo et Juliette', de Gounod, y el 'Stabat Mater' de Haydn.