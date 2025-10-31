Un 'correfoc' en el centro de Londres y una exposición: las propuestas del Consell en la Wolrd Travel Market

Consell de Mallorca presentará en la World Travel Market una web que diseña un viaje sostenible y personalizado con IA - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca participará en la feria turística World Travel Market, que se celebra la semana que viene en Londres, y celebrará, entre otras propuestas, un 'correfoc' a cargo de la Federació de Dimonis, Diables i Bèsties de foc de Baleares y una exposición.

El espectáculo de 'dimonis' se llevará a cabo en el exterior de OXO Gallery, concretamente en los Bernie Spain Gardens. La demostración, programada entre las 19.00 y las 20.00 horas del martes, ofrecerá una representación a pequeña escala de un 'correfoc', en la que participarán ocho 'dimonis'.

También el próximo martes, en el centro de Londres, se realizará una exposición titulada 'Dins i més enllà del marc' en la que artistas mallorquines exhibirán sus obras durante una semana en el marco de la feria. La presentación oficial será el martes a las 18.00 horas.

En este sentido, el Consell de Mallorca presentará el proyecto cultural 'Noves Presències', que impulsa a jóvenes promesas artísticas de la isla y va en línea con la apuesta institucional por unir cultura y turismo.

Tras recuperar esta iniciativa el pasado mes de mayo, que hacía décadas que no se llevaba a cabo, se lleva a Londres la obra de siete creadores emergentes seleccionados por la Accaib, que exhibirán sus trabajos en la muestra 'Dins i més enllà del marc', comisariada por Beatriz Escudero.

"Es un orgullo mostrar al mundo el talento que nace en Mallorca y ofrecer nuevas oportunidades a nuestros artistas emergentes", ha subrayado la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, quien ha destacado que la cultura "es ya una herramienta estratégica para la promoción turística".

Igualmente, el presidente del Consell, Llorenç Galmés; la vicepresidenta, Antonia Roca; y el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, presentarán la iniciativa 'Mallorca se reinventa' con el objetivo de liderar un nuevo modelo de gestión del turismo responsable basado en la convivencia.

El conseller de Turismo ha explicado que con 'Mallorca se reinventa' la institución quiere poner de manifiesto que la isla es "un destino que evoluciona hacia la inteligencia turística, la sostenibilidad y la experiencia personalizada".

"El Reino Unido es un mercado estratégico para nosotros, y en la WTM vamos a mostrar cómo estamos preparados para adaptarnos al viajero del futuro", ha subrayado Rodríguez en una rueda de prensa este viernes para dar a conocer la presencia de Mallorca en la feria británica la próxima semana.

En este sentido, ha remarcado que se busca posicionar Mallorca como "pionera" en el desarrollo de un nuevo ecosistema digital centralizado en la web mallorca.es, cuyo principal motor de personalización será un agente de IA que ayudará al usuario a personalizar su experiencia.