El Correllengua Agermanat amplía su presencia en Mallorca y recorrerá diferentes pueblos los días 2 y 3 de mayo

Archivo - Recorrido del Correllengua Agermanat - CORRELLENGUA AGERMANAT - Archivo

PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Correllengua Agermanat 2026 ha ampliado su presencia en Mallorca, de modo que recorrerá la isla el sábado 2 de mayo desde Capdepera a Felanitx y, el domingo 3 de mayo, desde Alcúdia hasta Palma.

Así lo ha anunciado Joves de Mallorca per la Llengua este jueves en la presentación oficial del Correllengua Agermanat, celebrada en el Teatre del Mar de Palma.

El nuevo tramo será el 2 de mayo con un recorrido que finalizará en Felantix, donde la llegada de la Flama coincidirá con el concierto de la Gossa Sorda.

Igualmente, el recorrido original se mantendrá y se hará el día 3, cuando culminarán los actos centrales del Correllengua en Mallorca con una gran convocatoria.

Desde Joves de Mallorca per la Llengua han puesto en valor esta ampliación como un éxito del proyecto y como muestra del "arraigo social" del Correllengua en Mallorca, que ha impulsado la decisión de la organización de llegar a más pueblos y ampliar el recorrido inicial.

Para el coordinador del Correllengua Agermanat, Pau Emili Muñoz, se trata de "lo más ambicioso que se ha hecho en los últimos 15 años en defensa de la lengua catalana".

De su lado, los portavoces de Joves de Mallorca per la Llengua, Maria Maians y Josep Buades, este Correllengua es "la mejor manera para reclamar hacer un paso bien grande hacia delante".

Durante la presentación, han explicado el nuevo recorrido y han hecho un repaso histórico de las diferentes ediciones del Correllengua en Mallorca, desde 1995 hasta la actualidad.

También han expuesto un anticipo de la canción oficial del Correllengua Agermanat, producida por Juanjo Monserrat y Jaume Gelabert. La pieza cuenta con la participación de artistas de todos los territorios de lengua catalana y busca convertirse en un himno compartido de "celebración, compromiso y defensa de la lengua catalana".

El Correllengua Agermanat recorrerá entre el 19 de abril y el 5 de mayo un total de 17 etapas y más de 1.500 kilómetros uniendo de manera simbólica los Pirineos Orientales, Catalunya, la Comunidad Valenciana, Baleares y el Alguer.