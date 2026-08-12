Cort adjudica al Grup Trui la organización del concierto de las fiestas de la Patrona por un importe de 242.000 euros

Archivo - Concierto de este sábado por la celebración de la Patrona de la Mare de Déu de la Salut. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha adjudicado este miércoles a la empresa Grup Trui Mallorca el contrato para la organización del concierto de gran formato con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut 2026 del próximo 5 de septiembre, con un importe de 242.000 euros.

El portavoz del equipo de gobierno y regidor de Seguridad Ciudadana y Función Pública, Llorenç Bauzá, ha asegurado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la celebración contará con artistas de calidad y con una programación accesible para todos los públicos, atractiva para miles de personas.

En este sentido, Cort trabaja para que las fiestas de la Mare de Déu de la Salut vuelvan a registrar una gran acogida, al unir tradición y cultura con propuestas musicales de gran formato dirigidas a un público amplio y diverso.

Así, el Consistorio ha reforzado su compromiso con la dinamización de Ciutat, el impulso de la cultura y el refuerzo de las fiestas patronales que aspiran a consolidarse como uno de los grandes acontacimientos del calendario cultural y festivo de Palma.