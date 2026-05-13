Cort afirma que sigue "abierto" a negociar la verbena del Orgullo 2026 pero rechaza que se trate de "echarle un pulso"

Archivo - Varias personas sujetan una bandera del colectivo LGTBIQ+ durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha apuntado que están "abiertos" a negociar y "dispuestos" a colaborar en la organización de la verbena del Orgullo LGTBIQ+ 2026 pero ha rechazado que intente "echarle un pulso" con ella.

De esta manera ha respondido la portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se le ha preguntado por si se da por descartada la organización de la fiesta.

Así, ha resaltado que la corporación local ha negociado "'in extremis'" y "puso todo lo que podía poner de su parte" para que la verbena "funcionara como siempre".

La regidora ha mostrado su desacuerdo a algunas de las condiciones planteadas por la entidad Ben Amics, como es el plazo del despliegue de la bandera del Orgullo LGTBIQ+. "Tener la bandera colgada un mes en Cort, no se hace con ninguna otra entidad, ni en ninguna otra circunstancia", ha alegado.

Aún así, ha matizado que sí aceptan ponerla el día que corresponde y que se haga la verbena, para lo que podrían "todo a su disposición". Por eso ha recalcado que en el Ayuntamientos están "abiertos" a volver a dialogar pero se ha preguntado "cuál es el objetivo final".

"Si el objetivo es organizar la fiesta, dar repercusión y visibilidad en Palma, pues hagámoslo porque estamos de acuerdo. Si el objetivo es tener unas condiciones que no tienen nada que ver con la fiesta, eso ya no depende del Ayuntamiento", ha subrayado.

En cuanto a otra de las peticiones de Ben Amics, que pasaba por el reinicio de los contratos de diversidad sexual y de género de Palma Educa, ha comentado que esto sería "mezclar todas las cosas".

Para Celeste la fiesta tiene "un sentido" y es "una reivindicación". Asimismo, ha mostrado su disponibilidad si después hay que sentarse para hablar de "otros temas cuando quieran".

"Se puede hablar de todo pero si se quiere este día dar una visibilidad y que la gente salga a la calle a expresar sus sentimientos, el Ayuntamiento está dispuesto y encantado de que se haga y de participar", ha asegurado.