Cort aprueba las obras de rehabilitación de las Cases del Retiro que concluirán en un plazo máximo de 13 meses

Archivo - El portavoz adjunto y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzà, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el inicio las obras de rehabilitación de las Cases del Retiro, que se incorporarán al jardín botánico y que concluirán en un plazo máximo de 13 meses.

Según ha informado el portavoz adjunto del Ayuntamiento, Llorenç Bauzá, este proyecto, anunciado en diciembre de 2025, cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros para recuperar el edificio municipal e integrarlo en el futuro jardín botánico de Palma.

De esta forma, las Cases del Retiro, una finca pública del siglo XVIII situada junto al bosque de Bellver, albergará el centro de interpretación del pinar mediterráneo, mientras que el espacio correspondiente al Parc de Ses Vies acogerá la vertiente científica y de divulgación cultural, así como un jardín representativo de la flora de todas las regiones del mundo con clima mediterráneo.

Según el Ayuntamiento, el espacio de las Cases ha sufrido un importante deterioro a lo largo de los años, por lo que es necesaria una intervención integral del inmueble en sus dos plantas, que seguirá criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal.

De esta forma, en el exterior de la finca se creará una zona de aparcamiento para vehículos y bicicletas y un área de recepción de visitantes, mientras que el entorno inmediato se ordenará como espacio peatonal. En el interior, se redistribuirán las estancias y se renovarán completamente todas las instalaciones.

Por último, se instalará un ascensor y se habilitará un itinerario accesible que conectará el aparcamiento con todos los espacios del centro.