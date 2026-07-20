Cort asegura que los horarios del autobús al Hospital Son Llàtzer se han "ajustado" por necesidades del servicio

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PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha asegurado que los horarios de la línea 14 de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que conecta con el Hospital Universitario Son Llàtzer, se han "ajustado" por necesidades del servicio.

De este modo ha reaccionado Cort a las críticas de CCOO, que ha acusado a la EMT de dejar sin transporte público a cientos de trabajadores del centro hospitalario al suprimir el primer autobús de la línea 14.

De acuerdo con el sindicato, se ha eliminado la frecuencia que habitualmente salía a las 06.30 horas de la plaza Espanya, lo que afecta principalmente a aquellos trabajadores del centro hospitalario que comienzan su turno a las 07.00 horas, ha indicado el sindicato en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento han justificado que el recorrido sigue estando garantizando y las salidas son también a primera hora. En la línea 14, han detallado, hay varias sublíneas que enlazan con Son Llàtzer y desde el centro de la ciudad hay una salida a las 06.35 horas que pasa por el centro hospitalario.

Si vienen de Sant Jordi hacia la plaza Espanya, hay un bus que sale a las 06.10 y también pasa por Son Llàtzer. En todo caso, todos los buses de la línea 14 salen desde Palma desde la parada 559, ubicada en la calle Eusebi Estada, junto a la estación del tren de Sóller.