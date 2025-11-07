Cort aumentará las subvenciones a asociaciones de personas mayores en 2026 y celebrará el Día del Pueblo Gitano

Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma aumentará las subvenciones a asociaciones y federaciones de personas mayores para 2026, pasando de 365.000 a 500.000 euros, y añadirá la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

Así lo ha detallado la regidora de Personas Mayores e Interculturalidad, Luisa Marqués, en su comparecencia para presentar los presupuestos municipales para su departamento, que asciende a 1,9 millones de euros.

Las cuentas contemplan la realización de diversos programas y actividades para personas mayores y la continuidad de la Oficina de Personas Mayores del Centre Flassaders. Según la regidora, se ha consolidado como un espacio de atención directa sin cita previa, de acompañamiento en trámites administrativos, resolución de dudas y apoyo para reducir la brecha digital.

Igualmente, Marqués ha destacado la programación de actividades para el año que viene, que mantiene la línea de fomento del envejecimiento activo, la salud emocional, el acceso a la cultura y la participación, con el objetivo de prevenir el aislamiento y la soledad no deseada.

Entre las actividades que se mantendrán en 2026, han señalado el encuentro deportivo y cultural de personas mayores, el de manualidades en las Ramblas, la Noche de las Habaneras, la segunda edición del Tardeo, el certamen de teatro, las corales de Navidad y los conciertos de la Banda Municipal en plazas y residencias. También continuarán las visitas guiadas al Parlament y Ayuntamiento.

Como novedad, este diciembre se iniciarán rutas guiadas por Palma en autobús turístico para disfrutar de las luces de Navidad y un tren intergeneracional.

Asimismo, se incorporarán talleres de prevención de riesgos digitales, visitas guiadas a Can Balaguer y es Carnatge, y entradas para conciertos, obras de teatro y museos, incluido el Museu del Mar.

Continuarán las conmemoraciones del Día Internacional de las Personas Mayores, el Día de los Abuelos y el Día contra el Maltrato a la Vejez. La regidora también ha puesto en valor la colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB) para impulsar el programa 'Grans Actius'.

En cuanto a las subvenciones destinadas a asociaciones y federaciones de personas mayores, el presupuesto incrementa la dotación hasta los 500.000 euros, en comparación con los 365.000 euros del año anterior.

Estas se distribuyen en tres líneas: actividades de promoción del envejecimiento activo impulsadas por las asociaciones; proyectos comunitarios para combatir la soledad y el edadismo; y actividades de federaciones para fortalecer el asociacionismo y la participación.

Por otra parte, se continuará ampliando la red de espacios sociocomunitarios para personas mayores, con la incorporación de tres nuevos locales municipales que se pondrán a disposición de las asociaciones.

Durante la presentación de las cuentas, Marqués ha indicado que Palma continuará adherida a la iniciativa 'Ciudades Amigables con las Personas Mayores' una vez completada la fase diagnóstica y que, en 2026, se impulsará la fase de planificación e implementación.

INTERCULTURALIDAD

En el ámbito de Interculturalidad, el presupuesto destina 28.500 euros al mantenimiento y ampliación de los servicios de información y orientación a personas migradas, mediación intercultural, interpretación lingüística, atención a situaciones de discriminación o xenofobia y apoyo a asociaciones.

Igualmente, se reforzará el servicio con un nuevo contrato de traducción y mediación en lenguas que no pueden cubrirse internamente, y se mantiene la participación de Palma en la Red Española de Ciudades Interculturales, dotada con 3.500 euros.

El área coordinará la red StopRacisme y organizará actividades de sensibilización y convivencia en fechas conmemorativas como el 21 de marzo (Día contra el Racismo), el 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos) y el 18 de diciembre (Día de las Personas Migradas).

En 2026 se añadirá la celebración del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, tras diversas reuniones con el Secretariado.

En cuanto a la convocatoria de subvenciones para la convivencia intercultural y la promoción de los derechos humanos, dotada con 125.000 euros, mantiene una línea específica para asociaciones de personas migradas y otra para federaciones y entidades que desarrollan actividades comunitarias.

En el ámbito de la cooperación internacional, se destinan 66.000 euros al Fondo Mallorquín de Solidaridad, y una subvención de 15.000 euros a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui para el programa Vacaciones en Paz.

Finalmente, tal y como ha destacado la regidora, el Centre Flassaders "continuará con la línea iniciada este año de ofrecer espacios para exposiciones de arte, cultura y expresión de creadores emergentes vinculados a la interculturalidad".

Precisamente, durante este año el área ha estado presente y ha acompañado a entidades y comunidades en 186 actividades de carácter cultural, deportivo y social.

Con todo, Marqués ha concluido que este presupuesto "refleja el trabajo constante y diario" de su departamento para apoyar tanto a las personas mayores como a las comunidades diversas de la ciudad, y que permitirá "consolidar y ampliar" los servicios de una regiduría creada, por primera vez, para representar explícitamente a estos colectivos.