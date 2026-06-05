Cort celebra un simulacro de rescate de delfines y tortugas con motivo del Día del Medio Ambiente - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha celebrado un conjunto de actividades de educación ambiental en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, entre ellas, un simulacro de rescate de delfines y tortugas.

Las actividades, celebradas este jueves y viernes, se han llevado a cabo en diferentes zonas del litoral bajo el lema 'Una mañana para aprender, descubrir y cuidar juntos de nuestro Mediterráneo'.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el objetivo de las jornadas es sensibilizar a la ciudadanía sobre el entorno marino y aprender tanto a valorar la biodiversidad del Mediterráneo como a identificar las principales amenazas que ponen en peligro este entorno.

Entre las actividades se han celebrado simulacros de rescate de delfines y tortugas en la playa de Can Pere Antoni. También se ha llevado a cabo la actividad 'Un mar de conocimiento', y la sesión denominada 'La magia del mar', todas ellas orientadas a fomentar el conocimiento de la fauna marina.

Este mismo ejercicio de rescate de especies marinas se ha desarrollado este viernes por la mañana en el Balneario 15 de Playa de Palma. Según ha destacado Cort, esta actividad ha permitido conocer de forma práctica cómo actuar ante la aparición de animales marinos varados y comprender el trabajo que realizan los equipos especializados en la protección de la fauna marina.

Asimismo, juntamente con el Govern, se ha celebrado este viernes una jornada de puertas abiertas organizada en tres turnos en el Aula del Mar, ubicada en las dependencias de Can Salas-Sa Petrolera, situadas en es Portixol.

El programa de esta cita anual dedicada al medio ambiente incorpora el concierto que ofrecerá la Banda Municipal de Música de Palma, en la plaza Josep Maria Llompart, ubicada en el barrio de es Rafal, a las 19.30 horas de este viernes.

Con un repertorio seleccionado para la ocasión, la formación musical dirigida por José Enrique Martínez Esteve llevará a cabo una actuación gratuita y abierta a toda la ciudadanía, destinada a vincular la cultura con el objetivo de construir un municipio más sostenible y saludable.

Por otro lado, la empresa municipal Emaya ha organizado otra serie de actividades de educación ambiental en el CEIP Jafudà Cresques, en el barrio de Pere Garau, entre las 09.20 y las 12.30 horas.

La jornada se ha iniciado con la presentación del evento en el Patio A del centro, y, posteriormente, se ha desarrollado la actividad 'Joanet Recicles', así como las actividades de Art and Craft, Robótica y Reciclaje y Premio cívico-limpieza del barrio, que se ha realizado de forma simultánea con las dos líneas de cada curso.

Con este tipo de iniciativas, a las que ha asistido el director general de Medio Natural y Entornos Saludables, Sebastià Pujol, Cort busca reafirmar su apuesta por la educación ambiental como herramienta fundamental para avanzar hacia una ciudad más sostenible, saludable y comprometida con la protección del medio ambiente, así como con la preservación de la fauna marina del Mediterráneo.