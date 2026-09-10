Cort circunscribe a un posible "caso aislado" la denuncia por el transporte de animales vivos y muertos juntos

Un perro enjaulado, transportado junto a otros animales aparentemente fallecidos, tapados con mantas. - UGT

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha asegurado este jueves que el transporte de animales vivos y muertos de forma simultánea en un mismo vehículo es una normativa "ilegal" y que, de haberse dado esta situación, como ha denunciado UGT, se trataría de un caso "excepcional y aislado que nada tiene que ver con la práctica habitual que se lleva a cabo" en Son Reus.

Cort se ha defendido así de la denuncia que UGT ha presentado tanto contra la administración municipal como contra contra la empresa adjudicataria ante la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural por supuestamente trasladar a animales vivos y muertos a la vez en un mismo vehículo.

El Ayuntamiento ha explicado mediante un comunicado que el contrato que Son Reus mantiene con la empresa Athisa prevé "con claridad" este tipo de contingencias y establece que el transporte de animales vivos y muertos debe llevarse a cabo "inexcusablemente de forma separada". Es por ello, ha apuntado, que "en ningún caso está permitido compaginar ambos tipos de traslado en un mismo vehículo".

La dirección de Son Reus solicitará a Athisa las explicaciones pertinentes acerca de las circunstancias precisas en que se pudo haber producido esta situación "irregular y contraria a la normativa" y, en su caso, "se dirimirán las medidas sancionadoras que resulte preceptivo aplicar".