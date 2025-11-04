Cort creará 30 nuevas plazas de primera acogida e incrementará el presupuesto para víctimas de violencia machista

La regidora de Servicios Sociales, Educación, Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad, Lourdes Roca, presenta los presupuestos de su departamento para 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma prevé ampliar en 30 plazas el servicio municipal de acogida de corta estancia para familias en situación de vulnerabilidad social e incrementar el presupuesto de los servicios de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia machista.

Estas serán algunas de las medidas que el departamento municipal de Servicios Sociales, Educación, Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad prevé poner en marcha durante el próximo ejercicio, en el que contará con un presupuesto de 62,2 millones de euros, casi cinco millones más que este 2025.

La regidora responsable del departamento, Lourdes Roca, ha comparecido este martes para presentar las cuentas del área y ha puesto en valor el compromiso del equipo de gobierno por mejorar la calidad de los servicios y la atención a las personas vulnerables, así como por dignificar y reforzar el apoyo a las entidades sociales.

Entre las primeras novedades previstas para el año que viene, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, destaca la consolidación de un total de 84 plazas del servicio de acogida de corta estancia dirigidas a familias vulnerables, que son 30 más que las 54 actuales.

En 2026 también se hará efectiva la compra de un espacio para impulsar la creación de un centro de día en Sant Jordi y se ejecutará un proyecto para impulsar un futuro centro de emergencias que tendrá como objetivo ofrecer alternativas habitacionales en momentos puntuales como catástrofes naturales.

En cuanto a los servicios de atención y acogida para mujeres víctimas de violencia de género se prevé incrementar las partidas en un 60% y un 36%, respectivamente, a través de los nuevos contratos.

En materia de igualdad se mantendrá una partida de 150.000 euros para campañas de prevención y sensibilización y se seguirá apoyando a la red de atención directa a personas en situación de prostitución con una asignación de 195.000 euros.

El objetivo, ha apuntado Roca, es convertir estas subvenciones en futuros conciertos de servicio en consenso con las entidades implicadas.

Las cuentas también contemplan la continuidad de los convenios singulares del área con entidades del tercer sector que actúan de forma conjunta con los profesionales de los centros municipales de servicios sociales o la puesta en marcha de un programa intergeneracional de colaboración con entidades sociales y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Además, se lanzará una nueva convocatoria de subvenciones de 530.000 euros y una duración de tres años para dar estabilidad al trabajo de las entidades sociales y sus proyectos comunitarios, consolidando al mismo tiempo las ayudas nominativas al Banc d'Aliments, Montision Soldaria y ProjecteJove.

NUEVA LICITACIÓN PARA LAS 'ESCOLETES'

En cuanto a la educación, la regidora ha destacado que se pondrá en marcha una nueva licitación para la gestión indirecta de las 'escoletes' municipales que contemplará la mejora de los salarios y de las condiciones de las trabajadoras pactada entre el Consistorio y los sindicatos.

En este sentido, la aportación al patronato de escuelas infantiles municipales se incrementará en un 13,7% hasta alcanzar los 8,8 millones de euros.

También está prevista la adquisición de las escuelas de Ciutat Antiga y Santa Catalina, con una inversión de 3,8 millones de euros. Cabe recordar, además, que en 2026 estarán en marcha las nuevas 'escoletes' de Son Dameto y Son Gibert.

Roca ha garantizado que se mantendrá y ampliará el programa Patis Oberts y que se continuará apostando por el programa PISE con una nueva licitación de 45.118 euros para hacer frente al abandono escolar.

FIESTAS TRADICIONALES Y PATRONALES

La regidora ha anunciado la creación de subvenciones nominativas para las entidades que organizan festividades tradicionales como son el Diumenge de l'Àngel, Sant Joan y la Mare de Déu de la Salut.

También que, con el espíritu de recuperar el "carácter tradicional de las festividades", la cabalgata de 2026 contará con 847.000 euros, destinados a la renovación completa de las carrozas.

Sumando el espectáculo de encendido de luces y el montaje del tradicional Belén de Cort, la partida destinada a la celebración de Navidad se incrementará hasta un total de 958.090 euros.

Las fiestas patronales de Sant Sebastià mantendrán el concierto de 'sus' y se impulsará la celebración de la Patrona, que volverá a contar con un concierto de gran formato en verano. Además, las actividades culturales y deportivas se prevé que aumenten un 41%.

En cuanto a los 'casals de barri', se dotarán de 42.389 euros extra para la contratación de prestación de servicios con el objetivo de aumentar las actividades.

En este sentido, Roca ha recordado que recientemente se ha incorporado a la programación municipal el Casal de Son Cànaves, y ha hecho hincapié en el compromiso de Cort de continuar aumentando estos equipamientos en la ciudad.

Así, ha hecho referencia a las obras ya en marcha del 'casal de barri' de Génova, cumpliendo así con una reclamación histórica de los vecinos, y la ejecución prevista de los 'casals' de Son Oliva, Es Pil·larí y Can Pastilla.

Estos presupuestos, ha concluido, "garantizan la atención a los colectivos más vulnerables, impulsan la educación, la participación ciudadana y la igualdad, y ponen de manifiesto el compromiso firme del equipo de gobierno con la mejora de los servicios y la calidad de vida de todas las personas de Palma".