Cort creará una comisión con Recuperem Palma para dialogar sobre movilidad y pequeño comercio

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma y la plataforma Recuperem Palma crearán una comisión para dialogar acerca de las acciones y las medidas que se están ejecutando en la zona centro de la capital balear relacionadas con la movilidad y el pequeño comercio.

Según ha informado Cort en una nota de prensa, el alcalde de Palma, Jose Hila, y diferentes regidores se han reunido este miércoles con representantes de la plataforma para exponer los motivos en los que se basan las medidas que se están ejecutando en la capital balear.

Han participado en el encuentro los regidores de Movilidad Sostenible, de Medio Ambiente y Bienestar Animal, de Promoción Económica, y de Seguridad Ciudadana, Francesc Dalmau, Ramón Perpinyà y Rodrigo A. Romero y Joana Maria Adrover, respectivamente.

Desde el Ayuntamiento han remarcado "la voluntad del equipo de gobierno de seguir dialogando para avanzar hacia una ciudad sostenible y saludable, como siempre se ha hecho" y, por este motivo, se creará la comisión, aunque se mantienen las medidas que se han expuesto.

En este sentido, el alcalde Hila ha remarcado que "Palma tendrá una Zona de Bajas Emisiones porque es un imperativo legal y porque es positivo para Palma". "Lo que les hemos pedido es que nos digan qué perjuicios pueden ocasionarles las medidas que planteamos y qué soluciones se pueden encontrar. Siempre estamos abiertos a dialogar y así seguiremos haciéndolo. No renunciamos, seguimos trabajando y charlando", ha dicho.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

Desde Cort han asegurado que la futura Zona de Bajas Emisiones permitirá el tráfico rodado y no se cierra el centro al tráfico. Una vez se defina el PMUS, se establecerá una zona exclusiva para residentes (ZAR) en el interior de Avenidas que permitirá el tráfico rodado, pero no el aparcamiento en superficie si no es residente en la zona.

La definición de la Zona de Bajas Emisiones, igualmente, será una de las acciones que defina el PMUS, mediante el proceso participativo que ahora mismo está en marcha. En la futura Zona de Bajas Emisiones existen actualmente 1.171 plazas de ORA que están ocupadas en un 80 por ciento por residentes. De acuerdo con Cort, la rotación de cada plaza es de poco más de una vez al día (1,31 vehículos plaza y día). Es decir, 936 plazas están ocupadas por residentes de forma permanente y 235 quedan para rotación.

La zona de Avenidas hacia dentro es donde hay más plazas de aparcamiento subterráneo: 13 aparcamientos con unas 6.000 plazas de rotación. Los cuatro aparcamientos municipales que hay en la zona (Vía Roma, Comtat de Roselló, Plaza Mayor y avenida Gabriel Alomar) disponen de 1.513 plazas de rotación que tienen una ocupación diaria media del 30 por ciento.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

El Ayuntamiento ha recordado la puesta en marcha de diferentes medidas que acompañan a la acción municipal en el centro: los aparcamientos disuasorios, la mesa de diálogo para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), la gratuidad de línea 2, más zonas de carga y descarga, campañas específicas de tickets gratuitos para los aparcamientos y la mejora transporte público con la nueva red de la EMT.

Además, Cort ha destacado que se han realizado acciones específicas de apoyo al tejido comercial de Palma: bonos para el pequeño comercio, ayudas para los sectores afectados por la COVID-19 y una campaña de apoyo al pequeño comercio para estas Navidades.