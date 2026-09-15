Cort creará un espacio verde en Cala Major para recuperar una zona "deteriorada"

Consell y Cort crearán un nuevo espacio verde en Cala Major para recuperar una zona "deteriorada y sin uso"
Consell y Cort crearán un nuevo espacio verde en Cala Major para recuperar una zona "deteriorada y sin uso" - MARTINA CASTELLS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 12:58
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    PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Palma creará un nuevo espacio verde en Cala Major, para recuperar una zona que se encontraba "deteriorada y sin uso" y después de que el Consell de Mallorca le haya cedido los terrenos.

   El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, han firmado este martes la cesión gratuita de la parcela de 1.200 metros cuadrados en el barrio de San Agustín, para impulsar una zona verde, un espacio biosaludable y un parque infantil.

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