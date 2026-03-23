Cort destina casi 100.000 euros a renovar el pavimento o instalar nuevos juegos en el parque de Son Llull

Aspecto del parque de Son Llull tras la renovación de una serie de elementos. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha invertido cerca de 100.000 euros en una serie de actuaciones en el parque de Son Llull, como la renovación el pavimento o la colocación de nuevos juegos, entre otras.

La teniente de alcalde de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha visitado este lunes la zona para conocer de primera mano las intervenciones, acompañada por el coordinador general de Infraestructuras y Accesibilidad, Juanjo Lemm, y de representantes de la asociación de vecinos de Sa Vileta y Son Flor-Son Peretó-Son Moix, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Las intervenciones, realizadas por el servicio de Parques y Jardines, han permitido renovar las dos zonas de juegos infantiles, con especial atención a la accesibilidad.

En este sentido, se ha sustituido completamente el pavimento de una de las áreas infantiles, donde se han incorporado también nuevos elementos de juego inclusivos, como un juego musical, un panel lúdico tipo laberinto y un balancín adaptado.

Asimismo, en la zona de arena se ha instalado cartelería accesible, se ha habilitado una rampa de acceso nivelada y se ha sustituido la antigua estructura tipo red de trepa por un nuevo juego más moderno y adaptado.

Además de estas mejoras, se han llevado a cabo diversas acciones de mantenimiento y adecuación en todo el parque, entre las que destacan la sustitución y reubicación de bancos accesibles, desbroce y limpieza, la instalación de barreras de protección en las dos áreas de juegos infantiles, la construcción de una rampa de acceso al arenero, la reparación de bordillos en jardineras y colocación de barandillas en zonas con desnivel. Asimismo, se ha aumentado la vegetación arbustiva del parque y se han creado cinco nuevas posiciones de arbolado.

En el marco del Plan Renove del barrio de La Vileta, el área de Infraestructuras ha impulsado desde el inicio de la legislatura otras actuaciones de mejora. Entre ellas destaca la reforma integral de la plaza Tarent, con nueva pavimentación, bancos y una zona de juegos biosaludables, así como la reparación del drenaje en la calle Nau o la renovación de los alcorques en la calle Tril·ler.

Además, por parte del servicio de Alumbrado Público se han ejecutado actuaciones de mejora de la eficiencia energética por valor de cerca de 151.000 euros, en un total de 105 puntos de luz.