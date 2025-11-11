Cort duplica hasta los 100.000 euros la subvención para la Fundación Banco de Alimentos

La segunda regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, (c), el presidente de la Fundación, Raimundo de Montis (i) y la vocal Genoveva Fontenla. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha renovado el convenio anual de colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca mediante el cual se concede una subvención nominativa que se duplica hasta los 100.000 euros para financiar la distribución gratuita de alimentos durante el periodo 2024-2025.

La segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, y el presidente de la Fundación, Raimundo de Montis, han formalizado la firma del convenio, acompañados por la vocal del Patronato de la Fundación Genoveva Fontenla.

Roca ha recordado que este año, la cuantía de la subvención se ha duplicado, "con el objetivo de garantizar que el servicio llegue al mayor número de personas y familias que lo necesiten".

"Con esta aportación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las políticas de cohesión social y el apoyo a las personas más desfavorecidas, lo que permitirá a la Fundación continuar desarrollando su labor solidaria en favor de personas y familias en situación de vulnerabilidad social y económica", ha señalado la edil.

El apoyo municipal contribuirá a cubrir los gastos de funcionamiento de la Fundación, incluyendo alquiler de la nave, suministros, transporte y adquisición de alimentos, asegurando la continuidad del servicio de asistencia alimentaria.

La Fundación Banco de Alimentos de Mallorca, entidad sin ánimo de lucro creada en 2002, es un agente clave en la lucha contra la pobreza alimentaria y desarrolla su labor a través de una red de cerca de 200 entidades colaboradoras en la ciudad.