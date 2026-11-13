Cort habilita 38 viviendas en Palma, 11 con un precio limitado

Archivo - Una construcción junto a un bloque de pisos. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde este viernes, en una sesión extraordinaria, a diferentes proyectos urbanísticos que contemplan un total de 38 viviendas en la capital mallorquina, de las cuales 11 serán de precio limitado (VPL).

En concreto, se han autorizado cinco licencias de nueva construcción que permitirán la ejecución de un total de 28 viviendas en diferentes puntos de la ciudad, cuatro de ellas, de precio limitado.

El Ayuntamiento ha explicado en un comunicado que también han aprobado una licencia de reforma y ampliación de un inmueble para su transformación en tres viviendas, dos de ellas de precio limitado, así como otras dos licencias para el cambio de uso de locales a viviendas.

Por su parte, la Comisión de Centro Histórico ha informado favorablemente sobre un proyecto de rehabilitación integral de una vivienda unifamiliar para su transformación en cinco viviendas de precio limitado, una actuación enmarcada en el plan especial de Reforma Interior de Camí d'en Mayol.

En conjunto, las actuaciones contemplan proyectos de nueva construcción, rehabilitación, ampliación y cambio de uso de inmuebles existentes.