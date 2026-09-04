Cort justifica la necesidad de cerrar el aparcamiento en Son Rossinyol y habilita otro en el polígono de Son Castelló

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha justificado que el cierre de la totalidad del solar de Son Rossinyol es necesario para garantizar el desarrollo de la EMT y ha habilitado un aparcamiento en la zona colindante del polígono de Son Castelló.

Así ha defendido la medida Cort en un comunicado, después que el PSOE haya criticado que el proyecto básico de las nuevas cocheras de la EMT en el polígono de Son Rossinyol no contempla un aparcamiento para los trabajadores y las personas que van a comprar en el polígono.

Según el Ayuntamiento, el cerramiento del solar de Son Rossinyol es necesario ante la llegada de los nuevos autobuses adquiridos recientemente, 57 de los cuales ya se encuentran en Palma. La EMT opera de forma simultánea desde sus dos centros de operaciones, Sa Tapia y Son Rossinyol, desde hace más de medio año.

En paralelo, se ha habilitado un aparcamiento en el polígono de Son Castelló, a tres minutos del solar de Son Rossinyol, con más de 120 plazas disponibles para los usuarios del polígono. También se ha reforzado el servicio de autobús para facilitar el acceso a esta zona.

En cuanto al proyecto del centro ECO/EMT en el polígono de Son Rossinyol, el Ayuntamiento ha resaltado que actualmente se está desarrollando el proyecto constructivo, que se contempla dos fases. La construcción del aparcamiento, junto con un nuevo edificio, está previsto en la segunda fase.

El nuevo centro de operaciones ECO/EMT contará con 108 puntos de recarga eléctrica para autobuses mediante sistemas de pantógrafo invertido de recarga inteligente, previstos en la primera fase; y un edificio anexo de oficinas y servicios; zonas de mantenimiento; y un aparcamiento con capacidad para 768 plazas.