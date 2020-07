Cort pide a la afición del Atlético Baleares que no salga a celebrar el ascenso a Segunda División, si se produce

No se permitirá acceder a la fuente de La Rambla con el objetivo de evitar aglomeraciones y que no se respeten distancias de seguridad

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cort ha pedido a la afición del Atlético Baleares que este domingo no salga a celebrar el ascenso a Segunda División, si se produce, con el objetivo de no poner en riesgo la salud de las personas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma este sábado en nota de prensa, la situación de crisis sanitaria generada por la COVID-19 no

aconseja que estas celebraciones tengan lugar puesto que se pueden producir aglomeraciones y no respetar la distancia de seguridad entre las personas, apelando a la responsabilidad ciudadana y que no se ponga en riesgo la salud de las personas.

Por este motivo, ha advertido, no se permitirá el acceso a la fuente de La Rambla, donde se habilitará un dispositivo coordinado de la Policía Local y la Nacional para evitar las concentraciones.

Asimismo, ha apuntado que el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol y La Liga de Fútbol Profesional están llevando a cabo una campaña de concienciación para evitar las celebraciones y concentraciones de seguidores, a la que Cort se suma.

Con todo, el Consistorio palmesano ha recordado que todas las competiciones se han desarrollado a puerta cerrada para evitar las aglomeraciones de personas que suponen un foco de posibles contagios.