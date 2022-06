El plan de prevención de las adicciones de Cort contempla hasta 66 actuaciones y adicciones nuevas como a las pantallas

PALMA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Turismo, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Palma, Elena Navarro, ha explicado este martes que Cort pretende dejar de subvencionar fiestas que promocionen el consumo de alcohol.

En rueda de prensa para explicar el Plan Estratégico Municipal de Adicciones 2022-2026, la regidora se ha referido, por ejemplo, al Oktoberfest: "Probablemente el Ayuntamiento no le cede un espacio público o un edificio municipal, que es lo que contempla el plan. No quiere decir que no se haga la fiesta, pero no se puede subvencionar".

En este sentido, Navarro ha defendido que si desde el Ayuntamiento se está fomentando la prevención frente a las adicciones, "no es lógico que se subvencionen ciertos eventos cuando haya una promoción del alcohol".