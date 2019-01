Cort programa para enero un ciclo de divulgación de la historia del pop-rock con proyecciones y charlas-concierto

Publicado 11/01/2019 10:38:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura, Patrimonio, Memoria Histórica y Política Lingüística de Cort ha programado por enero 'Retrockspectiva', un ciclo dedicado a la divulgación de la historia de la música pop-rock entendida como conjunto de manifestaciones artísticas relacionadas con la música moderna, sobre todo a partir de los años 50 del siglo XX.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se han organizado cuatro proyecciones y dos charlas-concierto dedicadas a artistas destacados, tanto a nivel nacional y local como internacional, que se celebrarán al Teatro Catalina Valls y al Mar i Terra.

En concreto, la primera charla-concierto se hará el 12 de enero con el título 'Pixies: 30è aniversario de Doolittle (1989), un punto de inflexión para la música Indie Rock'. Los ponentes serán el manager musical Joan Vich, la programadora Pilar Rubí y los músicos Jaime Garcia Soriano y Dani Zamora.

El 13 de enero se proyectará en Catalina Valls el documental 'The Rolling Stones Rock and Roll Circus de Michael Lindsay-Hogg'. El film recuerda los dos conciertos que la formación hizo para la televisión británica en diciembre de 1968 en un escenario de circo situado en el recinto Roundhouse de Londres, que nunca se llegaron a emitir.

El documental 'Vinicius de Moraes de Miguel Faria Jr' se podrá ver el 16 de enero en Catalina Valls, el cual será presentado por el historiador Manel Quadreny para narrar la vida de Vinícius de Moraes.

El 23 de enero en Catalina Valls se proyectará 'Mi vida entre la hormigas', de Chema Veiga y Juan Moya, un documental que engloba el universo de Jorge Martínez, líder y vocalista del grupo de rock Ilegales.

El 25 de enero en el Mar y Terra se hará la charla-concierto 'Viajo por la historia del punk y el metal mallorquín' y, por último, el 30 de enero se podrá ver en Catalina Valls 'All Things Must Pass: The Rise and Fall of Tower Records de Colin Hanks', un documental sobre el surgimiento, desarrollo y colapso de Tower Records, la cadena de tienda de discos más relevante del siglo pasado.