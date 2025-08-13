Cort protegerá las áreas de transición que rodean Son Sardina y adquirirá Can Pesquet para hacer una plaza y un casal

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado que el Ayuntamiento protegerá las áreas de transición que rodean Son Sardina y que no se construirá vivienda en estas zonas.

Así lo ha afirmado Martínez este miércoles en declaraciones a los medios con motivo de una visita al barrio de Son Sardina, en la que también ha anunciado que se pone en marcha el proceso de adquisición del solar de Can Pesquet para construir una plaza y un casal para los vecinos.

En relación con las áreas de transición, el primer edil ha subrayado que "en el caso hipotético" de que se lleve a pleno una propuesta para hacer vivienda en Palma "no se desarrollará absolutamente nada" en las áreas de transición de este barrio. "No habrá ampliación del pueblo en ningún caso", ha asegurado.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha comenzado el proceso para adquirir la parcela de Can Pesquet, de unos 1.700 metros cuadrados, para construir una plaza, que contemple aparcamientos, y un equipamiento.

El objetivo es llegar a un acuerdo para comprar el solar y, en caso de que no sea posible, ha dicho Martínez, se hará una expropiación. A partir de aquí, ha continuado, se pactará y consensuará el proyecto con los vecinos.

Preguntado por las quejas de varias asociaciones de vecinos en los últimos plenos ante la posibilidad de construir en rústico, el alcalde ha considerado que "algunos vecinos venían engañados por parte de la oposición, donde les han engañado y donde les han dicho cosas que no eran ciertas".

Es un debate que no está encima de la mesa, ha insistido, agregando que el PP no tiene en su programa de gobierno desarrollar las áreas de transición. "Es un debate que busca la oposición para enfrentar a los vecinos con el Ayuntamiento", ha criticado.