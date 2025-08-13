El PSOE Palma reclama a Martínez que garantice que no se desarrollarán las áreas de transición en ningún barrio

Archivo - El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha reclamado al alcalde, Jaime Martínez, que garantice que no se desarrollarán las áreas de transición en ningún barrio de la ciudad.

Así lo ha pedido este miércoles el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, después que el primer edil haya asegurado que se protegerán las áreas de transición que rodean Son Sardina.

Según ha informado la formación en una nota de prensa, los socialistas llevarán una moción al pleno municipal de septiembre para impedir que se construya en ninguna área de transición.

En este sentido, han criticado que han sido PP y Vox "los que han propiciado que las áreas de transición hayan pasado a ser urbanizables" a raíz de un acuerdo en el Parlament y la incorporación de esta posibilidad en la ley de obtención del suelo.

"Hoy el alcalde Martínez ha perdido una oportunidad para garantizar que no se construirá en rústico en ninguno de los 23 barrios y pueblos de Palma afectados por la norma", ha considerado Negueruela.

A su parecer, la presión vecinal está haciendo que el alcalde tenga que pronunciarse aunque, ha lamentado, "no es suficiente". "Queremos que no se desarrolle ningún suelo rústico y que ningún barrio y pueblo de Palma sufra esta barbaridad", ha reclamado.

Para Negueruela, Martínez "lleva semanas mintiendo y acusando --a la izquierda-- de engañar a la ciudadanía" y este miércoles "ha demostrado que la oposición tenía razón y las áreas de transición de Son Sardina no pueden desarrollarse".

Aún así, ha agregado, "todavía no está garantizando que no se construya en rústico porque la norma lo permite". Por ello, los socialistas presentarán una moción en la que Martínez "tendrá que decidir si es alcalde o promotor".

El PSOE Palma ha concluido que en el último pleno el PP y Vox votaron en contra de declarar la no adhesión de Palma a la ley y, según Negueruela, "dieron su visto bueno a que pueda construirse en rústico".