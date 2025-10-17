Cort renueva los suelos de los parques infantiles de s'Escorxador y Cotlliure con una inversión de cerca de 60.000 euros

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha renovado los suelos de los parques infantiles de s'Escorxador y Cotlliure con una inversión de cerca de 60.000 euros.

En una nota de prensa, el Consistorio ha informado que, a través del área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, ha finalizado la renovación del pavimento de los parques infantiles de s'Escorxador y Cotlliure, con una inversión de 59.775 euros.

Estas actuaciones forman parte de un proyecto global destinado a mejorar la seguridad y accesibilidad de seis parques infantiles de Palma, con un presupuesto total de 165.476 euros.

Este viernes, la teniente de alcalde del área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, junto al coordinador de Infraestructuras y Accesibilidad, Juanjo Lemm, han visitado ambos espacios, acompañados por representantes de asociaciones vecinales, para comprobar el resultado de los trabajos.

Las obras se han realizado cumpliendo con la normativa vigente en materia de seguridad, incorporando pavimentos antideslizantes y con capacidad de absorción de impactos, lo que garantiza un entorno más seguro y accesible para los más pequeños.

En el parque de Cotlliure (33.275 euros) se ha renovado una superficie de más de 300 metros cuadrados, además de pintar el mobiliario y los cerramientos de las zonas de juego, que ahora lucen un nuevo color rojo.

Por su parte, en el parque de s'Escorxador (26.500 euros) se ha actuado sobre casi 240 metros cuadrados de suelo, y también se ha pintado el mobiliario y el cerramiento, en este caso de amarillo.

Además de estos dos espacios, ya se ha intervenido también en el parque de Juan Gris. Quedan pendientes de ejecución las renovaciones en los parques de Son Peretó, Plaza Progreso y Verge del Miracle, previstas a lo largo de este mes de octubre.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Palma reafirma su compromiso con la mejora del espacio público, fomentando entornos urbanos seguros, accesibles y de calidad para toda la ciudadanía.