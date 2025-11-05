Cort reparcela el Hospital de Son Llàtzer para ceder un espacio para crear un huerto en el futuro IES Son Ferriol

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado una modificación puntual y la georreferenciación de las parcelas de los equipamientos en el ámbito del Hospital Universitario Son Llàtzer, para ceder un espacio al futuro IES Son Ferriol para que pueda crear un huerto para los estudiantes de FP.

Con esta actuación también se ha hecho una partición correspondiente al camino de acceso a las casas de la 'posessió' que hay en la zona, según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa tras la Junta de Gobierno.

Cabe recordar que, en diciembre de 2024, la Conselleria de Educación y Universidades elaboró una memoria de necesidades de espacios para el nuevo instituto, en la que se señalaba la de ampliar la superficie prevista con el propósito de integrar esta familia profesional.

Con las modificaciones aprobadas, el espacio del huerto pasa a formar parte de la parcela docente, al quedar desvinculado de la parcela sanitaria. Asimismo, se propone incluir el estanque y el molino dentro de la parcela docente, con el objetivo de disponer de una reserva de agua para las prácticas de formación agraria.

El futuro IES Son Ferriol dispondrá de 1.247 nuevas plazas educativas y dará respuesta a una demanda histórica de más de tres décadas por parte de la comunidad educativa. El Govern ya ha aprobado el anteproyecto de construcción, mientras que Cort ha completado la dotación de los servicios de la zona.

El nuevo instituto se construirá sobre una parcela municipal de más de 70.000 m2, situada junto al Hospital Universitario de Son Llàtzer.

El IES Son Ferriol se enmarca en el proceso de transformación urbana de la zona adyacente al Hospital de Son Llàtzer, donde Cort desarrollará además otras infraestructuras clave, como el nuevo recinto ferial. Asimismo, el Ayuntamiento cederá las casas de la 'possessió' de Son Llàtzer al Govern para la construcción de un equipamiento de uso sociosanitario.

SUBVENCIÓN PARA EL IV FESTIVAL PACO DE LUCÍA

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha otorgado luz verde a una partida por valor de 30.000 euros destinada a sufragar la subvención nominativa concedida a la entidad sin ánimo de lucro Pasión por la Cultura, para la organización de la cuarta edición del Festival Paco de Lucía Mallorca, celebrada el pasado mes de marzo.

Este evento busca perpetuar la memoria y el legado de uno de los principales representantes mundiales del flamenco español y artista muy vinculado a Mallorca, donde residió durante una parte importante de su vida.

A medida que han transcurrido las sucesivas convocatorias del festival, esta iniciativa "ha ganado fuerza y presencia nacional e internacional". Como bien se recordará, la pasada edición reunió a algunas de las figuras "más destacadas del flamenco contemporáneo".

El Festival Paco de Lucía 2025 se presentó el pasado mes de febrero en Nueva York, a lo largo de una gala promocional que se desarrolló en el Lower East Side de Manhattan, con la asistencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez.

"El Ayuntamiento considera que este festival contribuye poderosamente a enriquecer la oferta de Palma como destino cultural y, al mismo tiempo, apuesta claramente por los jóvenes talentos y por propuestas innovadoras que se ajustan plenamente a las características y criterios del panorama musical actual", han resaltado.

60.000 EUROS PARA SUSTITUIR LAS REDES DE JUEGO EN LOS PARQUES

Por otra parte, el Ayuntamiento ha aprobado encargar a la empresa Acciona Medio Ambiente los trabajos de reposición y adecuación a la normativa de las redes Corocord, dentro del contrato del Lote 1 del servicio de mantenimiento de espacios verdes públicos de la zona de Llevant.

Las redes Corocord son estructuras tridimensionales de cuerdas destinadas al juego infantil, que permiten a los niños escalar y trepar con seguridad, para fomentar la actividad física y el juego en equipo.

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano de 60.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro semanas. Las actuaciones se llevarán a cabo en los parques Josep Darder, Rafal Vell y Orson Welles, donde se sustituirán y actualizarán los elementos existentes para garantizar la seguridad y mejorar la experiencia de juego y disfrute de los usuarios.