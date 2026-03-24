Cort retirará grafitis en tres edificios históricos

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PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Centro Histórico ha autorizado este martes la retirada de varios grafitis localizados en tres edificios históricos y con distintos grados de protección en la ciudad.

En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo en la fachada de la iglesia de Sant Antoniet, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento, así como en los edificios de Ca'n Bennàssar y La Protectora, ambos con calificación de protección B.

Según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las labores de limpieza y eliminación de las pintadas se realizarán con técnicas respetuosas con los edificios, con el objetivo de preservar la integridad y el valor patrimonial de los inmuebles afectados.

En el caso del edificio de La Protectora, los grafitis ya fueron retirados de manera urgente el pasado mes de febrero, debido a la naturaleza del mensaje, con el compromiso de tramitar posteriormente la correspondiente comunicación técnica.

Por otro lado, la Comisión de Centro Histórico ha aprobado también este martes varios cambios de uso de locales a vivienda, respaldados por el Plan General de Ordenación Urbana, ubicados en distintas zonas del centro de Palma, concretamente en la calle Socors y en la plaza de Sant Antoni.