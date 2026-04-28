Cort señala que sa Feixina está avalado por organismos internacionales y reitera su recurso ante su retirada

Archivo - El monumento de Sa Feixina. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha asegurado que el monolito de sa Feixina está avalado por varios organismos internacionales por su calidad arquitectónica y ha reiterado su intención para continuar con el recurso de alzada contra su inclusión en la lista de monumentos contrarios a la memoria democrática.

Según ha asegurado el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, el monumento cuenta con el reconocimiento de la calidad arquitectónica de la Comisión Nacional de Patrimonio de la Academia de San Fernando y del Consejo Nacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco.

Así, el regidor defiende que la decisión de Cort "responde a la necesidad de salvaguardar un bien que cuenta con la protección patrimonial de Palma", ya que es considerado patrimonio histórico de Baleares.

En este sentido, Fidalgo ha sostenido que los elementos contrarios a la memoria democrática fueron aprobados en el año 2010, con anterioridad al pronunciamiento de esta resolución.

Además, ha asegurado que la retirada o el traslado del monumento supondría una pérdida "irreparable" para el patrimonio de la ciudad y que la resolución estatal vulnera la propia ley de memoria democrática, en la que se contemplan excepciones en casos de valores artísticos y patrimoniales.

La inclusión del monolito en la lista de monumentos contrarios a la memoria democrática "contraviene de forma directa resoluciones judiciales firmes, pudiendo en supuestos de prevaricación y desviación de poder", ha añadido el regidor.

Por otra parte, ha acusado a la oposición de utilizar el monumento de sa Feixina con la intención de "confrontar" a los ciudadanos de Palma.

Al ser preguntado por la proposición que Vox va a presentar en el Parlament, para llevar el caso a la vía judicial, el regidor ha reiterado que el Consistorio tiene intención de continuar recurriendo por la vía administrativa, aunque no ha querido adelantar si el PP votará a favor o en contra de la propuesta.