Cortes de tráfico y desvío de autobuses este domingo por la Fira de Son Ferriol y la media maratón Ciutat de Palma

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PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la EMT han programado un dispositivo especial de tráfico para este domingo, 22 de marzo, con motivo de la celebración de la XXXII Fira de Son Ferriol y la XXXIII Media Maratón de Ciutat de Palma.

En el caso de Son Ferriol, la circulación al tráfico permanecerá cerrada en gran parte del núcleo urbano entre las 06.00 y las 18.00 horas, aproximadamente.

Según ha informado el Ayuntamiento, se verán afectadas las calles avenida del Cid, Durán, Cabot, Soldado Moll Corró, Faust Bonafé, Llorenç Frau, Sant Joan de la Creu, Lleó XII, Escola Nacional, Sargento Sancho Mulet, La Blatera y María Anna Bonafé.

Con motivo de esta feria, la EMT habilitará un servicio lanzadera especial que conectará Son Ferriol con el Hospital de Son Llàtzer para facilitar la movilidad durante la jornada. Así, se ofrecerá una conexión directa, cómoda y con frecuencias reforzadas, además de paradas específicas para mejorar los desplazamientos en la zona.

Por otro lado, debido a la celebración de la XXXIII Media Maratón Ciutat de Palma y la prueba de 10 kilómetros, se producirán restricciones a los vehículos en la zona del Paseo Marítimo durante el tiempo que dure la carrera.

A partir de las 07.00 horas se cerrará la Avenida Gabriel Alomar en dirección a Porto Pi. Desde las 08.00 horas, las afectaciones al tráfico se extenderán desde Porto Pi hacia el aeropuerto. La reapertura de la vía en dirección al aeropuerto está prevista a las 13.30 horas y a las 16.00 horas en sentido a Andratx.

Igualmente, la EMT desviará diversas líneas de autobús entre las 07.00 y las 16.00 horas, aproximadamente. Se trata de las líneas L1, L23, L25, L31, L35 y A1. La línea L30 (Marivent- Palacio de Congresos) quedará sin servicio durante esta franja horaria.

Asimismo, en el aparcamiento del Parc de la Mar, la salida por la autovía permanecerá cerrada y se habilitará como alternativa la salida por Antoni Maura hacia el paseo Sagrera. Además, el aparcamiento de Marquès de la Sènia no tendrá disponible la salida hacia el Paseo Marítimo.