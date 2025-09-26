Cortes de tráfico y desvíos de la EMT este fin de semana por la Fira del Variat y la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma

Archivo - Buses de la EMT. Recurso. Archivo - Ayuntamiento de Palma - Archivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fira del Variat en Pere Garau y la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma provocarán cortes de tráfico y desvíos de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) este fin de semana.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que con motivo de la celebración este fin de semana de la Fira del Variat en Pere Garau y la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma, la Policía Local y la EMT han organizado dispositivos especiales para garantizar la seguridad y la correcta gestión del tráfico.

En concreto, la plaza Pere Garau permanecerá cerrada al tráfico desde las 15.00 horas del sábado 27 de septiembre hasta las 03.00 horas del lunes 29 de septiembre. Debido a ello, desde las 15.00 horas del sábado hasta la madrugada del lunes, las líneas L5 (es Rafal Nou- Plaça Progrés), L27 (Circular son Llàtzer-esquerra), L28 (Circular son Llàtzer-dreta), L39 (son Espases-Palau de Congressos), L40 (Eixample Transversal) y el Nit Bus 3 (Germans Escales-Sa Indioteria) circularán desviadas parcialmente.

Durante el tiempo que se mantenga el desvío, las paradas 210, 211, 209 y 1319 quedarán fuera de servicio.

XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma

Asimismo, el sábado 27 de septiembre, con motivo de la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma, se cerrará el tráfico en la calle Antoni Maura, entre el edificio de aduanas y la plaza de la Reina, en ambos sentidos.

También quedará cortada la subida por la calle Conquistador, Palau Reial hacia Mirador. Este cierre se mantendrá desde las 19.30 horas hasta aproximadamente las 22.30 horas.

Además, estará cerrada la salida del parking del Parc de la Mar por Antoni Maura durante el evento.

Por su parte, la EMT desviará la línea 25 desde las 19.30 hasta las 22.30 horas, circulando por Avenida Argentina, Jaume III y plaza de la Reina, evitando la zona afectada por la carrera.