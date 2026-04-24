Cortes de tráfico este sábado por la 'Mallorca 312': carreteras y horarios

Cortes de tráfico 'Mallorc 312' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La prueba ciclista 'Mallorca 312' que se celebrará este sábado provocará cortes y restricciones de tráfico en varias carreteras de la isla.

Los cortes comenzarán a las 05.00 horas en la Playa de Muro y se alargarán hasta las 20.00 horas, afectando diferentes carreteras de la Serra de Tramuntana, el Raiguer, el Pla y Llevant de Mallorca. Los horarios y cierres son los siguientes:

- Playa de Muro: cerrado de 06.00 a 07.30 horas

- Playa de Muro - Pollença: 06.00 a 07.45 horas

- Pollença - Lluc (gasolinera): 06.10 a 08.40 horas

- Lluc (gasolinera) - Sóller: 06.30 a 09.50 horas

- Sóller - Valldemossa: 08.10 a 10.55 horas

- Valldemossa - Andratx: 07.40 a 12.45 horas

- Andratx - Puigpunyent - Esporles: 10.00 a 14.20 horas

- Esporles - Santa Maria: 09.00 a 15.00 horas

- Santa Maria - Campanet: 09.30 a 16.30 horas

- Campanet - Playa de Muro: 10.30 a 17.05 horas

- Sa Pobla - Santa Margalida: 12.30 a 17.30 horas

- Camps d'Ariany: 13.15 a 17.50 horas

- Sa Vall - Calicant - Carrossa: 13.30 a 20.00 horas

- Artà - Playa de Muro: 14.30 a 20.50 horas

El servicio de Carreteras del Consell de Mallorca recomienda consultar los horarios en la página web de incidencias de las vías de la isla.