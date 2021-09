Un cortocircuito provoca un incendio en un despacho de la zona de consultas de Son Llàtzer

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un cortocircuito ha provocado este sábado un incendio en un despacho de la zona de consultas del Hospital Universitario de Son Llàtzer, de Palma.

Según ha informado Bomberos de Palma en declaraciones a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 10.30 horas de este sábado, cuando un cortocircuito en una luz de emergencias de un despacho de la zona de consultas de Son Llàtzer ha causado un pequeño incendio.

El fuego ha podido ser controlado por el personal del centro, han asegurado desde el cuerpo de Bomberos de Palma, cuyos efectivos se han desplazado también hasta el lugar, encargándose de la ventilación del lugar.

Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales. Además, no ha sido necesario el desalojo de la zona, dado que como ha confirmado la Conselleria de Salud, el incendio declarado ha tenido lugar en una zona no asistencial, sin actividad los fines de semana.

En esta línea, hay que destacar que la actividad hospitalaria de Son Llàtzer no se ha visto en ningún momento afectada por culpa de las llamas.