Costa admite que "de nada sirve aprobar el techo de gasto si después no se pueden aprobar los Presupuestos"

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha reconocido este martes que "de nada sirve aprobar el techo de gasto si después no se pueden aprobar los Presupuestos autonómicos".
En el pleno del Parlament, Costa ha respondido al diputado del PSIB Marc Pons, que ha acusado al vicepresidente de "no haber hecho nada" para lograr sacar adelante el techo de gasto.
Costa ha tendido la mano a los socialistas asegurando que todavía se está a tiempo. "¿Llegaremos a un acuerdo? Depende de ustedes", ha indicado, recordando que las únicas condiciones son la negociación de medidas económicas y negociar los próximos presupuestos.