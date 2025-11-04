Costa asegura que el Govern seguirá bajando los impuestos: "Es lo que merecen y pidieron los ciudadanos"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que el Govern seguirá bajando los impuestos dado que "es lo que merecen los ciudadanos" de Baleares y "lo que pidieron en las urnas".

Así lo ha garantizado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por el diputado socialista Llorenç Pou si considera que "los ricos pagan demasiados impuestos" en el archipiélago.

El también vicepresidente primero del Govern ha aseverado que mientras el PP gobierne la comunidad "nunca más" habrá impuesto sobre sucesiones y donaciones y "se seguirán bajando los impuestos".

"Creo que este Govern está ejecutando la reforma fiscal que exigieron los ciudadanos en las urnas y que aumenta significativamente la renta disponible de las ciudadanos con rentas medias y bajas, las que ustedes abandonaron y sometieron a un infierno fiscal", ha señalado.

Costa le ha preguntado a Pou si, en el caso de que volvieran a gobernar --algo que ha deseado que no suceda "ni en 100 años"-- recuperarían los impuestos eliminados o rebajados por el actual Ejecutivo.

"Somos coherentes y cuando gobernemos, en 2027, volveremos a poner el impuesto de sucesiones y donaciones a los ricos", ha garantizado el socialista.