Costa cree que la condena al fiscal general es "una bomba a la Moncloa" y llama al Gobierno a convocar elecciones

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha considerado que la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "una bomba a la Moncloa" y ha llamado al Gobierno a convocar elecciones anticipadas.

De esta manera se ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes, un día después de que se conociera el fallo del Tribunal Supremo (TS).

El Alto Tribunal ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

"Constatamos una degradación absoluta de las instituciones por parte del Gobierno de España del señor Pedro Sánchez, que nos ha llevado a una situación insólita en democracia: un fiscal general del Estado condenado por revelación de secretos", ha dicho.

El también vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico ha recriminado al presidente del Gobierno que haya "intentado conquistar todas las instituciones del Estado" y haberlas "politizado hasta las últimas consecuencias".

"Ha usado al fiscal general como peón para atacar políticamente a adversarios. Afortunadamente, la división de poderes ha superado, y superará al señor Sánchez, que no podrá ni puede con el poder judicial", ha sostenido.

Costa ha considerado que el fallo del TS, que no fue por unanimidad ya que contó con el voto discrepante de dos magistradas progresistas, es "una bomba a la Moncloa".

"La Justicia ha imperado, y las sentencias, los fallos, se acatan y se respetan. En eso consiste la división de poderes", ha insistido.

Ante esta situación, ha defendido, "solo queda una posibilidad" ante un Gobierno "contra las cuerdas, bloqueado en el Congreso y que ha intentado conquistar todas las instituciones", que es convocar elecciones anticipadas.