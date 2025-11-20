Prohens, tras la condena al fiscal general: "El Supremo inhabilita todo aquello que representa Sánchez"

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que la condena del Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "inhabilita todo aquello que representa" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así se ha expresado este jueves la líder regional después de conocerse que el Alto Tribunal ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

El Supremo, ha escrito en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha condenado "mucho más que a un fiscal general del Estado".

"El Supremo condena hoy una manera de hacer y de entender la política, la de la degradación de las instituciones que son de todos, la de la destrucción personal del adversario político, la del barro, la del todo vale, la de la mentira, la de los muros y la del desprecio a la ley. El Supremo condena e inhabilita hoy todo aquello que representa Sánchez", ha sostenido Prohens.

El fallo del TS no ha sido por unanimidad, ya que ha contado con el apoyo de cinco magistrados --Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela-- y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.

El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.