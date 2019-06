Costa dice que las negociaciones para formar Govern "avanzan positivamente" y "están pendientes de cerrar el programa"

Publicado 07/06/2019 12:33:49 CET

Costa apunta que después de cerrar el programa, "empezarán con el organigrama" del futuro Ejecutivo autonómico

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern en funciones, Pilar Costa, ha asegurado este viernes que las negociaciones con "los partidos que quieren apoyar el nuevo Govern progresista", después de los comicios autonómicos del 26 de mayo, "avanzan positivamente" y ha dicho que, en estos momentos, "están pendientes de cerrar el programa".

Preguntada por la situación de los acuerdos entre PSIB, Podemos y MÉS en la rueda de prensa después del Consell de Govern, Costa ha especificado que "este viernes continúan las reuniones y contactos" con los partidos y que, "después de cerrar el programa, empezarán con el organigrama del futuro Ejecutivo autonómico".

RESULTADOS DEL 26M

En las elecciones del pasado 26 de mayo, los socialistas consiguieron ganar por primera vez en la comunidad, lo que abre la puerta a que Francina Armengol continuara gobernando en las Islas, ya que la mayoría absoluta en el Parlament se obtiene con 30 diputados. Los partidos de izquierdas superarían esta cifra con los escaños de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unidas Podemos (6), MÉS per Menorca (2) y Gent per Formentera (1).

En la misma noche electoral, Armengol se mostró confiada en lograr un nuevo pacto progresista en el Govern, puesto que "la izquierda suma en esta Comunidad más de la mayoría absoluta", recordó.

Por su parte, el candidato de MÉS, Miquel Ensenyat, reconocía que sus resultados no eran los esperados -la formación perdió dos diputados respecto a 2015- pero celebró la mayoría progresista en Baleares.