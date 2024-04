Costa dice que Turismo está "puliendo" el decreto y que la rebaja de sanciones "no tiene por qué ser así"

PALMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha señalado este viernes que la Conselleria de Turismo está "puliendo unas cuestiones" en relación al decreto de turismo responsable y, sobre una posible rebaja de las sanciones, ha indicado que "no tiene por qué ser así".

Así ha respondido el portavoz tras ser preguntado por los medios de comunicación por el decreto, que parecía que iba a debatirse este viernes en Consell de Govern y finalmente no ha sido así.

"No se ha debatido. Se tenía que esperar un poco más para pulir unas cuestiones. Turismo las pulirá y veremos cuándo va a Consell de Govern", ha explicado Costa.

Por tanto, interrogado sobre que el decreto contenga una posible reducción de las sanciones, el portavoz ha remarcado que esta afirmación "no es una publicación oficial", sino aparecida en medios de comunicación. Por tanto, "no es una decisión".

"No he visto el borrador del decreto. Hoy no se ha debatido. Lo de las sanciones no tiene por qué ser así", ha finalizado Costa.