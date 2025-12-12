Costa pide elecciones generales: "El Gobierno es un barco pirata inundado por un tsunami de corrupción masiva"

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha calificado al Gobierno de España como "un barco pirata inundado por un tsunami de corrupción masiva" y ha reclamado que convoque elecciones "de una vez".

Así lo ha dicho el también vicepresidente del Ejecutivo tras ser preguntado, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de hidrocarburos y los registros realizados por esta unidad esta semana.

"La UCO ha entrado en el Ministerio de Hacienda, en el de Transición Económica (...) no sé en cuantas empresas públicas ha entrado la UCO esta semana", ha sostenido, remarcando que esta situación "es insostenible".

Igualmente, sobre la mención del socialista Marc Pons en el último informe de la UCO, según Costa, muestra una "relación estrecha" con Koldo García al mantener conversaciones "relativamente fluidas".

Así, el portavoz ha dicho que las investigaciones de la UCO muestran que "en el barco pirata también hay gente de Baleares".

"Los españoles no tienen por qué aguantar más esta situación", ha criticado, para después apuntar que la "única solución" es la convocatoria de elecciones generales.

Por otro lado, preguntado por la moción de Vox en el Ayuntamiento de Palma para declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata', ha sostenido que el Govern respeta las iniciativas de otras instituciones. "Merece esto y más el patrón del barco pirata", ha concluido.