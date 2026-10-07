Costa recibe a la nueva cónsul general de Ucrania en Barcelona - CAIB
PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha recibido este miércoles a la nueva cónsul general de Ucrania en Barcelona, Olena Tronina.
En el encuentro también han participado la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló; el cónsul honorario de Ucrania en Palma, Volodymyr Nosov; el secretario del Consulado Honorario, Andriy Chumachenko, y Anna Lvova.