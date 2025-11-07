Costa valora positivamente su comparecencia en el Parlament pero reprocha a Vox su "pinza" con el PSIB

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha valorado positivamente que el Parlament haya pedido su comparecencia, pero ha reprochado a Vox que haya hecho "una pinza" con el PSIB para forzar la comparecencia.

Así lo ha dicho este viernes el también portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, en la que ha cuestionado que a los de Abascal "un día les cae muy mal que el Govern hable con el PSIB, y al día siguiente se llega un acuerdo y votan con ellos".

"Una pinza parece un poquito", ha deslizado, para después responde a Vox que el Govern no mantiene conversaciones "ocultas" con los socialistas, sino que las negociaciones están abiertas con ambos grupos.